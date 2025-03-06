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У Євросоюзі підтвердили особисту присутність Зеленського на саміті 6 березня

Президент України прийняв запрошення Європейської Ради взяти участь у заході.

У Євросоюзі підтвердили особисту присутність Зеленського на саміті 6 березня
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Джерела "Європейської правди" повідомили, що Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, особисто візьме участь у терміновому саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Запрошення українському лідеру надіслав президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Єврочиновники, відповідальні за підготовку засідання, стверджують, що лише ввечері у середу отримали підтвердження приїзду Зеленського.

Очікується, що Президент поспілкується з очільниками держав Євросоюзу під час робочого ланчу. Конкретна програма візиту до Брюсселя не розголошується.

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