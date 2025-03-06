У Євросоюзі підтвердили особисту присутність Зеленського на саміті 6 березня

Джерела "Європейської правди" повідомили, що Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 березня, особисто візьме участь у терміновому саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Запрошення українському лідеру надіслав президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Єврочиновники, відповідальні за підготовку засідання, стверджують, що лише ввечері у середу отримали підтвердження приїзду Зеленського.

Очікується, що Президент поспілкується з очільниками держав Євросоюзу під час робочого ланчу. Конкретна програма візиту до Брюсселя не розголошується.