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В Україні за державну зраду судитимуть 8 бійців, що перейшли на бік росіян

Бойовиків затримали у Бахмутському та Покровському районах.

В Україні за державну зраду судитимуть 8 бійців, що перейшли на бік росіян
Фото: ЕРА/UPG

В Україні судитимуть вісьмох бойовиків, які перейшли на бік ЗС РФ. Їм інкримінують держзраду та колабораціонізм.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Завершено досудове розслідування стосовно 8 громадян, яким інкриміновано державну зраду та колабораційну діяльність (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувальні акти прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду", — інформує відомство. Відомо, що у 2016-2024 роках 5 жителів Донеччини та 3 з Луганської області вирішили взяти участь у бойових діях на боці РФ. Двоє дослужились до посад заступників командирів роти й взводу. 

Вони виконували обов’язки стрільців, зв’язківця, гранатометника, кулеметника, механіка-водія, водія гаубичної батареї.  Зокрема, воювали в Авдіївці, Пісках, Прогресі Покровського району та у Верхньокам’янському Бахмутського району.

Один охороняв Чорнобаївський аеропорт на Херсонщині, інший проводив фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі. Ще один захищав позиції ЗС РФ  у вентиляційних стовбурах шахт в Красногорівці.

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