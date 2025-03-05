Російська армія пошкодила навчальні заклади у Дніпропетровській області

Упродовж дня ворог застосовував дрони та бив з артилерії.

Російські військові знову атакували райони Дніпропетровщини. Руйнувань зазнали житлові будинки та навчальні заклади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор більш ніж десяток разів атакував Нікопольщину, застосовуючи артилерію та дрони. Потерпали Нікополь та Марганецька громада", — каже Лисак.

Унаслідок обстрілів понівечені інфраструктура, триповерхівка, 2 авто та лінія електропередач.

За уточненою інформацією, у Павлограді через нічну атаку побиті вікна у понад 30 багатоквартирних будинках. Пошкоджені й інфраструктура, 2 навчальні заклади.