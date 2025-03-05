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Окупанти ракетами атакували Павлоград і пошкодили два підприємства

Уночі над областю збили 12 ворожих безпілотників.

Окупанти ракетами атакували Павлоград і пошкодили два підприємства
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. 

"Вночі російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили", – написав очільник ОВА Сергій Лисак.

Побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. На щастя, люди не постраждали.

Покровську громаду Нікопольського району агресор обстріляв з важкої артилерії. Там також без загиблих і поранених.Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 ворожих безпілотників. 

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