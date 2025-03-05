Окупанти ракетами атакували Павлоград і пошкодили два підприємства

У ніч на 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області.

"Вночі російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили", – написав очільник ОВА Сергій Лисак.

Побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. На щастя, люди не постраждали.

Покровську громаду Нікопольського району агресор обстріляв з важкої артилерії. Там також без загиблих і поранених.Оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 ворожих безпілотників.