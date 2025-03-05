​За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 880 660 бійців.

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