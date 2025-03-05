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​За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 880 660 бійців.

​За добу Сили оборони ліквідували 1250 окупантів
війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби укранські оборонці знищили 1250 російських окупантів, 1 ворожий танк, 6 бойових броньованих машин, 23 артсистеми.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 880 660 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 10256 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21304 (+6) од,
  • артилерійських систем – 24087 (+23) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1094 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27849 (+108),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39512 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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