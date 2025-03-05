Венс заперечив неповагу до Британії та Франції у коментарі про "випадкові країни"

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс відповів на обурення деяких політиків та військових ветеранів у Франції та Великій Британії через його нібито образливий коментар на адресу цих країн.

Як пише Reuters, йдеться про скандальну заяву з інтерв'ю Fox News, в якому республіканець заявив, що економічне партнерство України зі США є "ліпшою гарантією безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни, що не вела війни упродовж 30-40 років".

У Сполученому Королівстві та Франції соратникові Дональда Трампа нагадали, що саме їхні війська спільно з американськими брали участь у воєнних операціях в Афганістані та Іраку. Слова Венса назвали неповагою до сотень службовців, які загинули під час бойових дій.

Сам віцепрезидент заперечує критику збройних сил Франції та Британії, стверджуючи, що "навіть не називав держави в своєму інтерв'ю". Проте на момент запису розмови лише ці дві країни висловили чітку згоду брати участь у майбутній миротворчій місії на території України після підписання мирної угоди.