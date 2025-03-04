Через російський удар частина Одеси залишились без світла, води та тепла

Сьогодні ввечері, 4 березня, російські війська вкотре атакували Одесу.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
“Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі”, - написав Труханов.
Внаслідок удару частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла.
Мер Одеси запевнив, що на місці працюють всі відповідні служби.
- Внаслідок нічної атаки у Одесі постраждали четверо людей. Двоє із них знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога.
- Ввечері 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одесу, зупинено роботу трьох районних котелень міста.
- На початку березня ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали 2 людини.