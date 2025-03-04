Через російський удар частина Одеси залишились без світла, води та тепла

Мер Одеси запевнив, що на місці працюють всі відповідні служби.

Внаслідок удару частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла.

“Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі”, - написав Труханов.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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