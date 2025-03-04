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Через російський удар частина Одеси залишились без світла, води та тепла

Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі. 

Через російський удар частина Одеси залишились без світла, води та тепла
Архівне фото
Фото: ДСНС

Сьогодні ввечері, 4 березня, російські війська вкотре атакували Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі”, - написав Труханов. 

Внаслідок удару частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. 

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Мер Одеси запевнив, що на місці працюють всі відповідні служби.

  • Внаслідок нічної атаки у Одесі постраждали четверо людей. Двоє із них знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога. 
  • Ввечері 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одесу, зупинено роботу трьох районних котелень міста. 
  • На початку березня ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали 2 людини.
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