Російська армія обстріляла 7 громад Сумщини

Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі у двох громадах.

Сьогодні, 4 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 70 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 145 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду росіяни атакували дронами і пошкодили приватний житловий будинок.

По Миропільській громаді ворог вдарив КАБами та з артилерії, зазнали пошкоджень два приватних домоволодіння.

Білопільську та Великописарівську громади армія РФ атакувала дронами та мінометами, а Шалигинську - дронами та артилерією.

По Юнаківській громаді окупанти вдардронами, артилерією, мінометами та гранатометами, а по Хотінській - дронами.