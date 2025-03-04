Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини

При всіх ударах минулося без постраждалих.

Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 4 березня, російські окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровської області.

 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На Нікопольщині росіяни обстріляли райцентр і Марганецьку громаду. По ним били з важкої артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА”, - написав Лисак.

Внаслідок цих ударів на Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, приватний будинок і гараж. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, по Великомихайлівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили КАБами. Внаслідок ударів окупантів постраждали оселі місцевих мешканців. 

На щастя, при всіх ударах минулося без постраждалих.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies