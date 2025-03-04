Росіяни за день атакували два райони Дніпропетровщини

При всіх ударах минулося без постраждалих.

Сьогодні, 4 березня, російські окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На Нікопольщині росіяни обстріляли райцентр і Марганецьку громаду. По ним били з важкої артилерії, дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА”, - написав Лисак.

Внаслідок цих ударів на Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, приватний будинок і гараж.

Крім того, по Великомихайлівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили КАБами. Внаслідок ударів окупантів постраждали оселі місцевих мешканців.

На щастя, при всіх ударах минулося без постраждалих.