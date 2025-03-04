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Білецький: перехід на корпуси захистить тил, полегшить оборону і виконання наступальних задач

Як тільки зʼявиться оперативний рівень, зʼявиться оперативна глибина.

Білецький: перехід на корпуси захистить тил, полегшить оборону і виконання наступальних задач
Андрій Білецький
Фото: Андрій Білецький

Перехід ЗСУ на корпусну систему значно покращить якість управління військами, захистить наші тили від ворожих ударів, натомість дозволить діставати ворога на оперативній глибині. Про це заявив Андрій Білецький, командир Третьої штурмової бригади, в інтервʼю Радіо NV.

На відміну від наявних тимчасових оперативно тактичних управлінь (ОТУ) або тактичних груп (ТГр), корпус – це постійна і стала структура, що значно підвищить оперативне управління обʼєднаних у корпус бригад і їхню взаємодію. «Без організації гарної взаємодії за стики між бригадами відповідають всі і одночасно ніхто… Корпус об'єднає 5 піхотних бригад. Взаємодія між бригадами буде організована набагато краще, ніж зараз, коли кожна бригада – окремий організм. Відповідно, це викликає тертя, проблеми, інколи провали на фронті» – пояснив Білецький.

У розпорядженні командирів корпусів зʼявиться так званий корпусний комплект, якого командири бригад не мають, – це артилерійська бригада, полк безпілотних систем, інженерні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, розвідки, тощо. «У командирів корпусів зʼявляться інструменти, вони зможуть зосереджувати зусилля цілого корпусу: тут поставити щільний радіоелектронний бар'єр, тут зосередити засоби вогневого ураження. Полегшити цим оборону при наступі противника або виконання наступальних задач для якоїсь бригади», – додав комбриг.

Крім того, перехід на корпуси дозволить захистити наші тили і запобігти трагедіям на кшталт тієї, що сталась у Черкаському, коли росіяни вдарили ракетою по військовослужбовцях на полігоні

Білецький пояснив, що командири російських дивізій та армій мають засоби для ударів на таку глибину, у той час як українські бригади і ОТУ їх позбавлені. «Як тільки зʼявиться оперативний рівень, зʼявиться оперативна глибина, засоби ураження і розвідки на цю глибину. Поява оперативного рівня розкриє оперативну глибину противника – ми почнемо його виносити на 60, 150, сподіваюся, до 300 кілометрів» – заявив комбриг.

При цьому він відмовився коментувати створення корпусу на базі Третьої штурмової бригади, заявивши, що ця робота потребує тиші.

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