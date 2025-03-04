В управління АРМА передано майно підсанкційного бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго

Мова йде, зокрема, про корпоративні права 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора про передачу Національному агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Згідно з матеріалами слідства, йдеться про Костянтина Жеваго.

Мова йде про майно відомого бізнесмена, бенефіціарного власника одного з ліквідованих банків, який наразі перебуває за кордоном. Це частки в статутних капіталах товариств, які здійснюють діяльність у гірничо-збагачувальній галузі, пов’язаної з видобутком корисних копалин, будівництва, тощо.

Зазначену ухвалу прокурори направили до АРМА для організації виконання.

Офіс Генпрокурора нагадав, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ряду осіб в організації розтрати 113 млн доларів США одного з ліквідованих у 2015 році банків, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Зі свого боку, ДБР зазначає, що майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 млн. доларів США із банку «Фінанси та Кредит».

28 лютого 2025 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Сьогодні ухвала суду передана до АРМА для виконання.

Раніше ДБР повідомило про підозру олігарху та низці керівників банку у справі щодо розтрати $113 млн фінансової установи.

Було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом, зокрема 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до АРМА. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі кв м.