Генштаб: уночі Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у РФ

Йдеться про нафтоперекачувальну інфраструктуру та Сохрановське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів на Ростовщині і влучання по Сизранському НПЗ.

У ніч на 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.

Про це повідомили у Генштабі.

Йдеться про нафтоперекачувальну інфраструктуру та Сохрановське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів на Ростовщині і влучання по Сизранському НПЗ.

Зокрема, у Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі.

Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу.

Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.