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Генштаб: уночі Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у РФ

Йдеться про нафтоперекачувальну інфраструктуру та Сохрановське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів на Ростовщині і влучання по Сизранському НПЗ.

Генштаб: уночі Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у РФ
Фото ілюстративне
Фото: Відділення комунікації бригади «Чорний ліс»

У ніч на 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.

Про це повідомили у Генштабі. 

Йдеться про нафтоперекачувальну інфраструктуру та Сохрановське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів на Ростовщині і влучання по Сизранському НПЗ.

Зокрема, у Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі.

Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу.

Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ. 

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.  

  • Вчора в російській Уфі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтопереробного комплексу ПАТ АНК "Башнефть".
  • А наприкінці лютого Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в Криму.
  • За словами Сирського, наразі дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км.
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