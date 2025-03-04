Генштаб: уночі Сили оборони уразили низку важливих об'єктів у РФ

У ніч на 4 березня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.
Про це повідомили у Генштабі.
Йдеться про нафтоперекачувальну інфраструктуру та Сохрановське лінійно-виробниче управління магістральних газопроводів на Ростовщині і влучання по Сизранському НПЗ.
Зокрема, у Ростовській області уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі.
Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу.
Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.
Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.
- Вчора в російській Уфі повідомили про вибухи та пожежу на території нафтопереробного комплексу ПАТ АНК "Башнефть".
- А наприкінці лютого Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в Криму.
- За словами Сирського, наразі дистанція ураження по території Росії вже досягла 1700 км.