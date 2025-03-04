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У Світловодську півторарічна дитина травмувалася через невідому вибухівку

Дитина знаходиться під наглядом лікарів.

У Світловодську півторарічна дитина травмувалася через невідому вибухівку
Міни типу "Пелюстка", фото ілюстративне
Фото: Вікіпедія

У Світловодську Кіровоградської області півторарічна дівчинка травмувалася внаслідок спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Подія сталася у м. Світловодськ. 1,7-річна дівчинка отримала травми через вибух невідомого предмета. Як повідомили у поліції, невідомий вибухонебезпечний предмет здетонував, коли знаходився в руках у дитини", – йдеться у повідомленні. Наразі дитина під наглядом лікарів, її стан стабільний.

У ДСНС нагадують, що будь-які боєприпаси чи підозрілі предмети становлять смертельну небезпеку як для дорослих, так і для дітей. 

  • Заданими ЮНІСЕФ, у третій рік великої війни кількість жертв серед дітей зросла на 50% порівняно з попереднім роком.
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