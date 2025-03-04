У Світловодську півторарічна дитина травмувалася через невідому вибухівку

У Світловодську Кіровоградської області півторарічна дівчинка травмувалася внаслідок спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомили у ДСНС.

"Подія сталася у м. Світловодськ. 1,7-річна дівчинка отримала травми через вибух невідомого предмета. Як повідомили у поліції, невідомий вибухонебезпечний предмет здетонував, коли знаходився в руках у дитини", – йдеться у повідомленні. Наразі дитина під наглядом лікарів, її стан стабільний.

У ДСНС нагадують, що будь-які боєприпаси чи підозрілі предмети становлять смертельну небезпеку як для дорослих, так і для дітей.