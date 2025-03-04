ЦПД: російська пропаганда вчергове поширює дезінформацію про нібито убивства цивільних на Курщині

Центр протидії дезінформації зауважує, що подібні вкиди є частиною масштабної та тривалої дезінформаційної кампанії про «звірства ЗСУ на Курщині».

Російська пропаганда вчергове поширює дезінформацію про нібито убивства цивільних у селі Руське Порічне на Курщині, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як докази ru-пропаганда поширює відео, на якому зафільмовано тіла кількох загиблих людей. Поширене відео не містить жодних справжніх доказів. З нього неможливо встановити ані кількість тіл, ані місце подій, ані особи загиблих, ані причини та обставини їхньої смерті.

Центр неодноразово звертав увагу на подібні вкиди, які є частиною масштабної та тривалої дезінформаційної кампанії про «звірства ЗСУ на Курщині». Завдяки їм ru-пропаганда намагається створити Руському Порічному імідж «російської Бучі» та підтримувати у суспільстві високий градус ненависті до «українських фашистів».

Як зазначає ЦПД, ще одна мета цієї кампанії - змістити фокус уваги зі злочинів російських військових щодо цивільного населення України. Втім докази воєнних злочинів Росії, на відміну від поширюваних ru-пропагандою фейків, зафіксовані міжнародними організаціями.