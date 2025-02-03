​Місія ООН зафіксувала 79 страт росіянами військовополонених українців з кінця серпня 2024 року

В ООН також повідомили про заклики держслужбовців РФ, як віддають накази або схвалюють страти.

Місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

Про це йдеться у повідомленні Місії.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні сьогодні висловила занепокоєння різким збільшенням кількості повідомлень про страти українських військових, захоплених російськими збройними силами. З кінця серпня 2024 року Місія зафіксувала 79 таких страт у 24 окремих інцидентах", - йдеться в повідомленні.

Багатьох українських військових, які здалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, було розстріляно на місці. У свідченнях очевидців також розповідалося про вбивства неозброєних і поранених військових ЗСУ.

"Щодо 24 інцидентів, то Місія отримала та проаналізувала відео- та фотоматеріали, опубліковані українськими та російськими джерелами, які показують страти або трупи.Також були проведені детальні опитування свідків. Інциденти з геолокацією та хронолокацією вказують на те, що страти, про які повідомляється, відбулися в районах, де тривали російські наступальні операції. Ці повідомлення були оцінені як достовірні", - зазначили в ООН.

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", - наголосив голова Місії Даніель Белл.

У 2024 році Місія зафіксувала щонайменше 3 такі заклики від державних службовців РФ, а також низку публікацій у соцмережах, пов’язаних із російськими збройними силами, як віддають накази або схвалюють страти.

В ООН наголосили, що міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб "нікого не залишилося в живих", погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі.

"Оголошення про те, що «не буде пощади» є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та військовим злочином. Усі твердження про страти полонених українських військовослужбовців і публічні заяви, які закликають або потурають таким діям, мають бути розслідувані. Військові командири та начальники також повинні надавати чіткі та недвозначні накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями та недієздатними особами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Офісу омбудсмана відомо про 177 підтверджених випадків страти українських військовополонених російськими окупантами. Минулого року кількість випадків розстрілів українських захисників росіянами була майже вдвічі більша, ніж у попередні два роки повномасштанобної війни. Зі 177 підтверджених випадків втрат 109 відбулися саме в 2024 році.