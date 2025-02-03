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Покровський напрямок залишається найважчим: за тиждень захисники відбили понад 400 атак

Загалом на всіх напрямках відбулося 1070 зіткнень. 

Покровський напрямок залишається найважчим: за тиждень захисники відбили понад 400 атак
Працює 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Протягом минулого тижня відбулося 1070 зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Лиманському, Торецькому і Курському напрямках. Ворог завдав по території України семи ракетних ударів, задіявши 46 ракет, 298 авіаударів (539 КАБ), провів близько 38 000 обстрілів (757 – з реактивних систем залпового вогню). 

На Харківському напрямку Сили оборони відбіли 20 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону. 

На Купʼянському напрямку захисники відбили 67 атак біля Богуславки, Піщаного, Новоосинового, Колісниківки, Тополь, Дворічної, Нової Кругляківки, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах Зеленої Долини, Копанок, Новолюбівки, Балки, Журавки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів, Торського. 

На Сіверському напрямку відбили 43 атаки в районах Білогорівки, Верхньокамʼянського, Спірного.

“На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 71 атаку. Найбільш активним ворогу був у районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Предтечиного, Ступочок та Білої Гори”, – повідомив речник.

На Покровському напрямку минулого тижня захисники відбили 495 атак окупантів поблизу населених пунктів Машівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Відродження, Водяне Друге, Лисівка, Малинівка, Покровськ, Новоукраїнка, Ясиневе, Шевченко, Котлярівка, Зелене Поле, Котлине, Олексіївка, Андріївка, Новолександрівка, Новоандріївка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Срібне, Улакли, Звірове, Успенівка, Дачне. 

На Торецькому напрямку росіяни провели 87 атак неподалік Торецька, Деліївки, Щербинівки та Кримського.

На Новопалівському відбили 46 атак росіян у районах Новочереватого, Костянтинополя, Роздольного та Розливу. 

На Гуляйпільському напрямку ворог провів 13 атак у районах Новополя та Новосілки.

“На Оріхівському напрямку минулого тижня російські загарбники шість разів атакували позиції українських військ у напрямках Новоданилівки, Щербаків та Нестерянки. Успіху не мали. На Придніпровському напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 17 безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція Збройних Сил України в Курській області. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 69 російських атак”, – підсумував речник Генштабу.

  • Попереднього тижня кількість зіткнень із ворогом була незначно меншою, ніж тижнем раніше, коли їх було 1080. Найважчим залишається Покровський напрямок. 


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