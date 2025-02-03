У Росії дрони атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод.

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

"На кацапії знову весела ніч добрі ударні безпілотники завдали ударів по Волгоградському НПЗ та Астраханському газопереробному заводу", – йдеться у повідомленні Оперативного ЗСУ.

У Волгограді місцеві за ніч нарахували не менше 50 вибухів. Повідомляли про роботу ППО, а на заводі знову почалась пожежа. В місті частково зникло світло.

У Астрахані, за даними місцевих, відбулось влучення одразу по трьох установках заводу, а також газопроводу. На місці вирує пожежа. За словами очевидця, атаковано об'єкт "Газпрому".

Губернатор Ігор Бабушкін підтвердив атаку на "об'єкти паливно-енергетичного комплексу" і пожежу.

За даними російського МО, загалом росіяни начебто відбили атаку 70 безпілотників. 27 БпЛА начебто знищено над територією Ростовської області, 25 БпЛА – над Волгоградською, сім – над Астраханською, п'ять – над Воронезькою, чотири – над Білгородською, два – над Курською областю.

За словами волгоградського губернатора Бочарова, під час падіння уламків виникли "локальні загоряння на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані".