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ПК "Південь" спростувало, що ракетний удар росіян по Одесі коригував ворожий дрон "Орлан"

Розвідувальний ворожий дрон дійсно фіксувався, але не над Одесою, а в акваторії Чорного моря, на відстані 25-30 км від берегової лінії

ПК "Південь" спростувало, що ракетний удар росіян по Одесі коригував ворожий дрон "Орлан"
Одеса після обстрілу 31 січня 2025 року
Фото: Думська

31 січня росіяни навмисно ударили по історичному центру Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М". У публічному просторі з’явилась інформація, що удар "балістикою" нібито коригував російський безпілотник "Орлан-10", і удару можна було уникнути, знищивши дрон. 

Повітряне командування "Південь" наголошує, що росіяни завдавали ударів по завчасно визначених координатах.

"Офіційно спростовуємо. Та з метою недопущення надалі розповсюдження неперевіреної інформації повітряне командування «Південь» звертається до блогерів, волонтерів, лідерів думок та медійних персон більш виважено коментувати дану тематику. Отже, щодо російського розвідувального БпЛА та способів протидії інформуємо наступне:31 січня 2025 року м.Одеса та весь південь України перебував в зоні суцільної низької хмарності. Нижня межа хмар – 90 м, верхня – 3600 м. Розвідувальний БПЛА «Орлан-10» дійсно фіксувався, але не над Одесою, а в акваторії Чорного моря на відстані 25-30 км від берегової лінії", - йдеться в повідомленні.

Військові пояснили, що для завдання ракетних ударів по стаціонарних об’єктах ворогу не потрібне коригування безпілотником. Зазвичай "Орлан-10" використовується для відеофіксації результатів ударів, а також для визначення районів "виходів" ракет нашої протиповітряної оборони.

31 січня ворожий дрон виявили завчасно, а оператори РЛС бачили його протягом усього польоту, аж до місця знищення – коли це стало можливо. Безпілотник був уражений розрахунком перехоплювачів- FPV-дронів у районі Коблево. 

Методика наведення "дрон на дрон" наразі активно впроваджується на всіх напрямках протиповітряної оборони. Сучасні технології, пошук нових способів боротьби – в пріоритеті. 

"До протиповітряної оборони Півдня України залучені всі наявні сили та засоби, в тому числі уже наявна система зенітних дронів-перехоплювачів, які часто показують високу ефективність за сприятливих умов", - зазначається в повідомленні.

За даними ПК "Південь", у 2024 році було виявлено та знищено 106 безпілотників "Орлан-10", з них - 75 в межах Одеської області.

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