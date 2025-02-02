Зеленський: Рубіо потрібно приїхати в Україну, щоб усвідомити злочини Росії

Президент України Володимир Зеленський відповів державному секретарю США Марко Рубіо на його заяви про те, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.
Про це Зеленський розповів в інтерв’ю для Associated Press.
Він наголосив, що Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія.
“Перед усім, Марко Рубіо, я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Йому, мені здається, дуже потрібно подивитись, що наробила Росія. Тому що він там робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад”, - сказав Зеленський.
Він також наголосив, що історична спадщина України, по якій росіяни завдають ударів, уже ніколи не буде виглядати, як раніше.
"Так, воно буде все відновлено. А ми знаємо, що таке у всьому світі, коли щось відновлюється талановитими людьми, але первісного вигляду це вже не має", - зауважив президент.
Зеленський наголосив, Росія повинна нести за це відповідальність, в тому числі - фінансову.
- Напередодні, 31 січня, Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.
- У листопаді минулого року Рубіо говорив, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.