Зеленський: Рубіо потрібно приїхати в Україну, щоб усвідомити злочини Росії

Президент відреагував на заяву Держсекретарю США про те, що війна повертає країну на 100 років назад.

Президент України Володимир Зеленський відповів державному секретарю США Марко Рубіо на його заяви про те, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю для Associated Press.

Він наголосив, що Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія.

“Перед усім, Марко Рубіо, я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Йому, мені здається, дуже потрібно подивитись, що наробила Росія. Тому що він там робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад”, - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що історична спадщина України, по якій росіяни завдають ударів, уже ніколи не буде виглядати, як раніше.

"Так, воно буде все відновлено. А ми знаємо, що таке у всьому світі, коли щось відновлюється талановитими людьми, але первісного вигляду це вже не має", - зауважив президент.

Зеленський наголосив, Росія повинна нести за це відповідальність, в тому числі - фінансову.