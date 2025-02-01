Трамп заявив про ліквідацію авіаударами осередку ІДІЛ у Сомалі

“Ці вбивці, яких ми знайшли в печерах, погрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдали авіаударів по осередку ІДІЛ у Сомалі, пише Bloomberg.

“Сьогодні вранці я наказав завдати точних військових авіаударів по старшому планувальнику атак ІДІЛ та іншим терористам, яких він завербував і очолив у Сомалі”, – написав Трамп у дописі в соціальних мережах. “Ці вбивці, яких ми знайшли в печерах, погрожували Сполученим Штатам і нашим союзникам”.

Трамп сказав, що ці удари “вбили багатьох терористів, жодним чином не завдавши шкоди мирним жителям”, але він не надав жодних подробиць, за винятком того, що американські військові протягом багатьох років стежили за особою, яку він назвав “планувальником атак ІДІЛ”.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася назвати ціль атаки.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що дії в горах Голіс на заході країни “ще більше погіршують здатність ІДІЛ планувати та здійснювати терористичні атаки, які загрожують громадянам США, нашим партнерам і невинним цивільним особам”.

Bloomberg нагадує, що у 2022 році тодішній президент Джо Байден дозволив відправити до Сомалі менше ніж 500 військовослужбовців на «постійній» основі для відновлення антитерористичної місії, яка була завершена під час першого терміну Трампа. У той час США завдали авіаудару по пов'язаних з Аль-Каїдою терористам Аш-Шабаб, які атакували Національну армію Сомалі, убивши 27 осіб.