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У США ексчиновника звинувачують у шпигунстві на Китай

Чиновник Федеральної резервної системи передавав Китаю комерційні секрети.

У США ексчиновника звинувачують у шпигунстві на Китай
Міністерство юстиції США
Фото: ЕРА/UPG

У США заарештували колишнього високопоставленого чиновника Федеральної резервної системи Джона Роджерса. Його звинуватили у передачі економічних секретів Китаю.

Про це йдеться у пресрелізі американського Мін'юсту. 

63-річний колишній старший радник Ради керуючих Федеральної резервної системи (FRB), надавав закриту фінансову та економічну інформацію про США китайській розвідці. Роджерс працював у відділі міжнародних фінансів FRB з 2010 по 2021 рік, де йому і надали доступ до цих даних.

Інформація, якою Роджерс ділився, дозволяла Китаю маніпулювати ринком США. Маючи дані про економічну політику Штатів, зокрема про про зміни ставки федеральних фондів, Китай міг продавати чи купувати облігації або цінні папери.

Ексчиновник передав інформацію в електронному вигляді на свій особистий обліковий запис електронної пошти або роздрукував її перед поїздкою в Китай, де зустрічався зі своїми спільниками в готельних номерах.

У 2023 році Роджерсу заплатили приблизно 450 000 доларів як професору за сумісництвом у китайському університеті.4 лютого 2020 року він збрехав на допиті про свій доступ до конфіденційної інформації та її передачу, а також про зв’язки із Китаєм. Тому зараз його звинувачують у змові з метою економічного шпигунства та надання неправдивих свідчень.

  • У 2024 році США зміцнили свої позиції як найбільшої економіки світу – ВВП країни зріс на 5,3% із поправкою на інфляцію. А номінальне зростання ВВП Китаю склало 4,2%.
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