Норвегія відпустила судно із російським екіпажем, яке підозрювали у обриві кабелів

Норвегія відпустила затримане раніше судно Silver Dania із російським екіпажем на борту, яке підозрювали у обриві підводних оптоволоконних кабелів у Балтійському морі.
Про це пише Delfi.
Після проведених у Норвегії слідчих заходів судну дозволили продовжити шлях.
"Немає жодних доказів, що пов'язують судно з інцидентом", – заявив норвезький прокурор Ронні Йоргенсен.
Хоча розслідування триває, але підстав утримувати судно в порту Тромсе немає.
Silver Dania – вантажне судно норвезької судноплавної компанії Silver Sea. Його команда складається з 11 російських моряків. Судно випливало з Санкт-Петербурга до Мурманська.
- Норвегія затримала судно Silver Dania біля узбережжя Тромсе на запит Латвії через можливу причетність до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Співробітники слідчих органів піднялися на борт, щоб провести обшук, допитати членів команди та вилучити можливі речові докази.
- 26 січня було серйозно пошкоджено підводний оптоволоконний кабель зв'язку між Швецією та Латвією. Латвійський оператор LVRTC повідомив, що пошкодження сталося через "зовнішню дію".
- Того ж дня Швеція перевірила інше судно – болгарський суховантаж Vezhen.
- Останнім часом у Балтійському морі збільшилася кількість пошкоджень важливих кабелів. Припускають, що ці інциденти можуть бути частиною гібридної війни проти Заходу, організованої за вказівкою Росії.