Норвегія відпустила судно із російським екіпажем, яке підозрювали у обриві кабелів

Норвегія відпустила затримане раніше судно Silver Dania із російським екіпажем на борту, яке підозрювали у обриві підводних оптоволоконних кабелів у Балтійському морі.

Про це пише Delfi.

Після проведених у Норвегії слідчих заходів судну дозволили продовжити шлях.

"Немає жодних доказів, що пов'язують судно з інцидентом", – заявив норвезький прокурор Ронні Йоргенсен.

Хоча розслідування триває, але підстав утримувати судно в порту Тромсе немає.

Silver Dania – вантажне судно норвезької судноплавної компанії Silver Sea. Його команда складається з 11 російських моряків. Судно випливало з Санкт-Петербурга до Мурманська.