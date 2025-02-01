ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Терористичне угрупування ХАМАС звільнило ще двох ізраїльських заручників. Також відомо, що пізніше ХАМАС повинен звільнити третього заручника.

Про це повідомляє Reuters.

1 лютого ХАМАС передали представнику Червоного Хреста в місті Хан-Юніс на півдні Гази ізраїльських заручників Ярдена Бібаса і французько-ізраїльського громадянина з подвійним громадянством Офера Кальдерона. Пізніше у суботу в морському порту міста Газа ХАМАС повинен передати американо-ізраїльського громадянина Кіта Сігела.

Ізраїльська сторона підтвердила передачу від Червоного Хреста полонених Кальдерона і Бібаса.

Бібас — батько двох наймолодших заручників, малюка Кфіра, якому було лише 9 місяців, коли його викрали бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і Аріеля, якому було 4 роки на момент викрадення.

ХАМАС заявив у листопаді 2023 року, що хлопчики та їх мати Ширі, яку забрали тоді ж, загинули під час ізраїльського авіаудару. Відтоді про них не було жодної інформації.

Очікується, що Ізраїль передасть 182 палестинських ув'язнених і затриманих, заявив ХАМАС.

До вівторка мають розпочатися переговори про звільнення решти заручників і виведення ізраїльських військ з Гази в рамках другого етапу угоди.

19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року. 25 січня ХАМАС передав ще чотирьох заручниць Ізраїлю.

30 січня бойовики ХАМАС звільнили ізраїльську військовослужбовицю Агам Бергер. Згодом ХАМАС звільнив ще сімох заручників – двох громадян Ізраїлю (Гадо Моше Мозеса та Арбель Йехуд) та п'ять іноземців.