Білий дім: 83% жителів США підтримують депортацію мігрантів

Депортацію мігрантів підтримують 83% жителів Сполучених Штатів.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Суспільне.

Також Керолайн Левітт запевнила, що 97% депортацій, які вже здійснила адміністрація Дональда Трампа, стосуються людей, які мали схвалені накази від попередньої адміністрації.

"Але ніколи не були депортовані з внутрішньої частини нашої країни, тож це свідчить про те, що попередня адміністрація фактично порушувала наші закони", - наголосила речниця Білого дому.

Левітт зазначила, що 27 січня в Чикаго заарештували громадянку Гватемали, яка раніше отримала вирок за домагання з метою знайомства з дитиною.

28 січня в Атланті правоохоронці затримали громадянина Південної Кореї. Він був засуджений до двох років ув’язнення за дев’ятьма епізодами, що були пов’язані з володінням або розповсюдженням матеріалів із зображеннями неповнолітніх у сексуальному контексті.

Також 28 січня, але у Нью-Йорку, затримали мексиканця, якого звинувачують у замаху на вбивство, незаконному зберіганні зброї та нападі. А у Філадельфії заарештували ще одного громадянина Мексики, який був засуджений за зберігання дитячої порнографії.

"Наше повідомлення просте, якщо ви злочинець, іноземець-нелегал - вас заарештують і депортують", - підкреслила речниця Білого дому.

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо на повну потужність для прийому тисяч мігрантів із кримінальним минулим.

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала рішення, яке захищало близько 600 тисяч венесуельців від депортації.