Білий дім: 83% жителів США підтримують депортацію мігрантів

Депортацію мігрантів підтримують 83% жителів Сполучених Штатів.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Суспільне.
Також Керолайн Левітт запевнила, що 97% депортацій, які вже здійснила адміністрація Дональда Трампа, стосуються людей, які мали схвалені накази від попередньої адміністрації.
"Але ніколи не були депортовані з внутрішньої частини нашої країни, тож це свідчить про те, що попередня адміністрація фактично порушувала наші закони", - наголосила речниця Білого дому.
Левітт зазначила, що 27 січня в Чикаго заарештували громадянку Гватемали, яка раніше отримала вирок за домагання з метою знайомства з дитиною.
28 січня в Атланті правоохоронці затримали громадянина Південної Кореї. Він був засуджений до двох років ув’язнення за дев’ятьма епізодами, що були пов’язані з володінням або розповсюдженням матеріалів із зображеннями неповнолітніх у сексуальному контексті.
Також 28 січня, але у Нью-Йорку, затримали мексиканця, якого звинувачують у замаху на вбивство, незаконному зберіганні зброї та нападі. А у Філадельфії заарештували ще одного громадянина Мексики, який був засуджений за зберігання дитячої порнографії.
"Наше повідомлення просте, якщо ви злочинець, іноземець-нелегал - вас заарештують і депортують", - підкреслила речниця Білого дому.
- Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо на повну потужність для прийому тисяч мігрантів із кримінальним минулим.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала рішення, яке захищало близько 600 тисяч венесуельців від депортації.
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Кілька днів тому два літаки військово-повітряних сил Колумбії здійснили доставку депортованих зі США мігрантів.
- Пекін пообіцяв приймати своїх громадян, яких депортують США.
- Мехіко розпочало будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес на кордоні з США, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з обіцянками американського президента Дональда Трампа.