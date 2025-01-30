Трамп наказав розширити міграційний центр на Гуантанамо для утримання тисяч нелегалів-злочинців

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про розширення Центру управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо на повну потужність для прийому тисяч іммігрантів із кримінальним минулим.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Відповідні доручення Трамп зробив міністрам оборони та внутрішньої безпеки. Вони мають забезпечити додаткові місця для “утримання під вартою іноземців-злочинців високого пріоритету, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах”, а також для вирішення супутніх потреб імміграційного контролю.

Зазначено, що меморандум видано з метою “зупинити вторгнення на кордон, ліквідувати злочинні картелі та відновити національний суверенітет”.

“У нас у Гуантанамо 30 000 ліжок для утримання найнебезпечніших нелегальних іммігрантів, які загрожують американському народу. Дехто з них настільки поганий, що ми навіть не довіряємо країнам їх утримувати. Оскільки ми не хочемо, щоб вони поверталися, ми збираємося відправити їх до Гуантанамо”, ‒ цитує Трампа Financial Times.

Трамп чинив сильний тиск на такі країни, як Мексика та Колумбія, вимагаючи прийняти іммігрантів, відправлених зі США назад до країн їх походження. Проте відповідно до його коментарів можна припустити, що деяких з них переведуть на військову базу на Кубі.

“Це негайно подвоїть наші можливості, правда? Із цього місця важко вибратися”, ‒ додав Трамп.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила у Білому домі вчора: “ми йдемо за цими хлопцями”. Куратор Трампа з питань безпеки кордонів Том Хоман зазначив зі свого боку, що установою на Кубі керуватиме Міграційна та митна правоохоронна служба США. “Там уже є центр для переселенців, він там десятиліттями. Тому ми просто збираємося розширити існуючий центр для мігрантів”, – сказав він.

Військово-морська база США в Гуантанамо раніше розміщувала мігрантів, зокрема біженців з Гаїті, але не в тому масштабі, який запропонував Трамп.

Під час своєї президентської кампанії минулого року він неодноразово обіцяв масові депортації, націлені на 11 мільйонів нелегальних іммігрантів у США. Представники адміністрації Трампа водночас заявили, що першочерговим завданням буде депортація осіб із кримінальним минулим.