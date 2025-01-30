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Керолайн Кеннеді закликає сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого

Керолайн Кеннеді звинуватила Роберта Ф. Кеннеді-молодшого в тому, що той вивів інших членів сім’ї “на шлях наркоманії”.

Керолайн Кеннеді закликає сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого
Роберт Ф. Кеннеді-молодший
Фото: EPA/UPG

Керолайн Кеннеді закликала сенаторів відхилити кандидатуру її двоюрідного брата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, якого Дональд Трамп пропонує на посаду міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє NYT.

У листі до законодавців Керолайн Кеннеді назвала свого двоюрідного брата непридатним для цієї роботи та “хижаком”, який пристрастився до уваги через висловлювання небезпечних поглядів на вакцинацію, і який не годиться бути міністром охорони здоров’я Сполучених Штатів.

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Вона закликала законодавців відхилити його кандидатуру та послалася на його брак досвіду, дезінформовані погляди на вакцини та особисті якості Кеннеді. У листі вона описала, як він вивів інших членів сім’ї “на шлях наркоманії”.

Інші родичі також виступили проти Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, включаючи його брата Джозефа Кеннеді II і його сестру Керрі Кеннеді, які описали його коментарі щодо вакцин як “жалюгідні та неправдиві”.

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