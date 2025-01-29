Профільний комітет ПАРЄ схвалив до голосування документ про санкції щодо Грузії

Є жорстка умова до влади Грузії – запустити процес дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

Абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті, передає «Європейська правда».

Засідання комітету пройшло у закритому форматі, тут не було грузинських парламентарів.

Тепер ПАРЄ розгляне питання про повноваження делегації Грузії, оскаржені через масові порушення прав людини владою країни.

Відповідно до фінальної версії рішення, потрібно затвердити повноваження грузинської делегації на поточну сесію, але повернутися до їхнього перегляду у квітні. Правки передбачають жорстку умову до влади Грузії – запустити процес дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

У документі підтвердили норми про наявність у Грузії політичних в’язнів і вимогу їх звільнити.