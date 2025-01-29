Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
ГоловнаСвіт

Профільний комітет ПАРЄ схвалив до голосування документ про санкції щодо Грузії

Є жорстка умова до влади Грузії – запустити процес дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

Профільний комітет ПАРЄ схвалив до голосування документ про санкції щодо Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті, передає «Європейська правда».

Засідання комітету пройшло у закритому форматі, тут не було грузинських парламентарів.

Support LB.ua

Тепер ПАРЄ розгляне питання про повноваження делегації Грузії, оскаржені через масові порушення прав людини владою країни.

Відповідно до фінальної версії рішення, потрібно затвердити повноваження грузинської делегації на поточну сесію, але повернутися до їхнього перегляду у квітні. Правки передбачають жорстку умову до влади Грузії – запустити процес дострокових парламентських виборів, які мають відбутися під моніторингом ПАРЄ.

У документі підтвердили норми про наявність у Грузії політичних в’язнів і вимогу їх звільнити.

  • Днями Рада ЄС призупинила частину угоди про спрощення візового режиму з Грузією.
  • Перед цим Німеччина призупинила для країни проєкти на суму 237 млн євро.
  • Велика Британія теж скорочує свою підтримку та співпрацю з урядом Грузії.
  • США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців.
  • Усе це наслідок антиєвропейської політики Тбілісі і «Грузинської мрії» і реакція на порушення під час парламентських виборів та придушення протестів у країні.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies