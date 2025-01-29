​Зять керівника МЗС Росії Лаврова програв суд ЄС щодо зняття санкцій

29 січня суд ЄС ухвалив рішення залишити санкції проти підприємця Олександра Винокурова, який є зятем міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, пише «Європейська правда».

Винокуров є керівником Marathon Group і головним акціонером мережі «Магніт». Бізнесмен просив суд визнати поданий ним позов про зняття санкцій обґрунтованим і визнати рішення Ради ЄС про введення щодо санкцій за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, – незастосовним.

Натомість суд ЄС відзначив, що зять Лаврова в офіційних документах фігурує як «підприємець, який займається діяльністю в секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду РФ», його батько – Семен Винокуров – керував російським підприємством «Столичные аптеки» і вважається одним з провідних підприємців у фармацевтичній галузі РФ.

«Таким чином, [заявник] має тісні зв'язки з російським урядом і веде активну діяльність у секторах економіки, які є суттєвим джерелом доходів для уряду Російської Федерації, відповідального за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні», – заявили у суді.

Крім того, європейська Феміда взяла до уваги той факт, що Винокуров був одним із 36 бізнесменів, яких російський диктатор Володимир Путін запросив із урядовцями, щоб обговорити наслідки західних санкцій.

«Той факт, що його запросили взяти участь у цій зустрічі, свідчить про те, що він є частиною найближчого оточення Путіна, і що він підтримує або здійснює дії чи політику, які ставлять під загрозу або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також стабільності і безпеці в Україні», – наголосили у заяві суду.