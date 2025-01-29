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Гармати 23 ОМБр гучно пишуть історію

23 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ працює на найважчих ділянках Курахівського напряму. На її озброєнні перевірена часом самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика». Мобільна, потужна машина калібру 122 мм здатна точно вражати цілі на відстані до 15 км, забезпечуючи підтримку й прикриття піхотних підрозділів.

Головне для артилеристів — це точність. 2С1 «Гвоздика» в артилерії — як снайперська гвинтівка серед артилерійських систем радянського виробництва. Її точність здатна знищувати ворога за мінімального використання боєприпасів. Якщо є можливість, її спеціально закріпляють, щоб віддача мінімально впливала на позицію та щоб швидко коригувати вогонь. Снаряди летять не просто в напрямку ворога — вони влучають туди, де це потрібно найбільше. Там, де ворог ще мить тому почувався безпечним, уже залишаються лише уламки техніки.

Фото: Оксана Чорна

Хоча цей бойовий гігант значно тісніший порівняно з деякими сучасними закордонними аналогами, які, до речі, у бригади теж є, українські бійці знають, що комфорт не на першому місці, головне — ефективність у бою. Так, у середині не просторо, але кожна ніша має своє призначення.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

На команду «До бою!» екіпаж миттєво оживає. Усі знають, що робити, і діють швидко, майже інтуїтивно. Тут немає місця роздумам, є лише злагоджена робота, де кожна секунда може вирішити долю бою та життя побратимів з інших підрозділів.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Голос командира в рації — це провідник у цьому хаотичному світі бою. Він координує дії екіпажу, передає вказівки для прицілювання та дає команди для ефективної роботи всієї артилерійської групи. Саме його швидкість ухвалення рішень і чіткі команди часто визначають успіх операції. Команда «вогонь!» — і снаряд летить у ціль, знищуючи все, що загрожує нашим піхотинцям.

Фото: Оксана Чорна

Артилеристи 23 ОМБр ЗСУ працюють на Курахівському напрямку .
Фото: Оксана Чорна
Артилеристи 23 ОМБр ЗСУ працюють на Курахівському напрямку .

На плечах артилеристів лежить фізично складна праця: перенесення важких снарядів і їх підготовка до стрільби, це їхня щоденна рутина. Ця робота вимагає не лише фізичної сили, а й величезної витримки. Хлопці працюють без нарікань, знаючи, що кожен снаряд несе справедливе покарання окупантам і наближає перемогу.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Постріл «Гвоздики» супроводжується густим димом, який на мить огортає бойову машину. Ця мить може видати позицію, тому екіпаж робить усе можливе, щоб звести ці ризики до мінімуму, — ретельно маскує.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Замаскована в лісопосадці «Гвоздика» майже непомітна для ворожих дронів. Гілки, сітки, трава — усе це перетворює бойову машину на частину природи. Тут слід докласти зусиль і показати креативність, бо недооцінювати ворога не можна. Безпілотні ворожі розвідники і їхні оператори ніколи не сплять, а безперестанно вишукують нашу техніку.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Ще 2С1 «Гвоздика» гримить так, що відлуння чутно далеко за горизонтом. Але цей гучний звук означає тільки одне — ворог уже знає, що його знайшли.

Фото: Оксана Чорна

Ну як же без селфі і фоточок, у моменти між боями артилеристи усміхаються перед камерою. Це їхній спосіб нагадати собі, що вони не лише воїни, а й звичайні люди, яких вдома чекають сім’ї. Ці знімки збережуть історію, яку розкажуть їхні нащадки: історію героїв, що захищали свою землю.

Фото: Оксана Чорна

Фото: Оксана Чорна

Олександр Турчин , пресслужба 23 окремої механізованої бригади
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