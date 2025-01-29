Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Глухівська громада: ворог вдарив FPV-дронами (3 вибухи).

Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Свеська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Бочечківська громада: ворог здійснив удар БпЛА (1 вибух).

Кролевецька громада: зафіксовано атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено будівлю ферми, загинули та постраждали тварини.

Есманьська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух).

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 2 ворожих “шахеда”. Загалом Сили ППО вночі збили над Україною 29 ворожих безпілотників.