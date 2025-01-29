«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
«СВО “Війна і мир”»: глобальна брехня російської культури
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Призупинення фінансування USAID вдарило по програмах вакцинації, допомоги людям з ВІЛ та боротьби з тероризмом по світу
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Як ідеологія DEI підкорила американські університети
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Бочечківська, Кролевецька, Середино-Будська та Свеська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Глухівська громада: ворог вдарив FPV-дронами (3 вибухи). 

Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи). 

Свеська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). 

Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). 

Бочечківська громада: ворог здійснив удар БпЛА (1 вибух). 

Кролевецька громада: зафіксовано атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено будівлю ферми, загинули та постраждали тварини

Есманьська громада: здійснено удар БпЛА (1 вибух).

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 2 ворожих “шахеда”. Загалом Сили ППО вночі збили над Україною 29 ворожих безпілотників.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies