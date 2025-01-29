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ГУР вночі вдарило по Нижнегородському НПЗ

На об'єкті фіксували пожежу. 

ГУР вночі вдарило по Нижнегородському НПЗ
Фото: Astra

Генеральний штаб підтвердив удар по Нижегоролському нафтопереробному заводі в російському Кстово. Атаку організувало Головне управління розвідки, повідомили в Генштабі. 

Після удару дронами на території об'єкту фіксували потужну пожежу. Результати пошкоджень уточнюють. 

"Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – повідомили в Генштабі. 

Фото: Генштаб у Facebook

Сили оборони попереджали про можливість ударів по російській нафтовій промисловості. НПЗ країни-агресора постачають паливо для військової техніки, використовуваної у війні окупантами. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти". 

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