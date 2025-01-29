На Херсонщині росіяни за добу вбили двох людей, ще 14 поранено

Російські військові били по житлових кварталах і пошкодили дві багатоповерхівки та 19 приватних будинків.

За минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині загинули дві людини, ще 14 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Білозерка, Новодмитрівка, Берислав, Шляхове, Милове, Новорайськ, Золота Балка, Червоний Маяк, Монастирське, Новокаїри, Зміївка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Надеждівка, Комишани, Зеленівка, Приозерне, Миколаївка, Іванівка, Токарівка, Козацьке, Розлив, Михайлівка, Бургунка, Новотягинка, Кізомис, Львове, Тягинка, Ольгівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж, складське приміщення та транспортні засоби.