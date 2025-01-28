Головне за вівторок, 28 січня: понад 170 боєзіткнень, обстріл Миколаєва, провадження щодо Умєрова

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 січня відбулося 174 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 75 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

На Сіверському та Торецькому напрямках відбулось по 17 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 січня – в новині.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у селищі Дворічна Куп’янського району тривають бойові дії, тож інформація росіян про захоплення населеного пункту не відповідає дійсності.

"Куп’янський та Борівський напрямки більш важкі (за північ Харківської області, - ред.). Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій. Це не перша заява така (міноборони РФ, – ред.), вона вже була у російських ЗМІ, це виключно пропаганда, і з дійсністю вона розходиться", — повідомляє очільник ОВА.

Увечері 28 січня Миколаїв потрапив під російський обстріл, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, є влучання по приватному підприємству.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння для області.

Проти міністра оборони Рустема Умєрова НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем, повідомило «Радіо Свобода».

Йдеться про ситуацію довкола Агенції оборонних закупівель: попри рішення Наглядової ради міністр відмовився продовжувати контракт із Мариною Безруковою, звільнив свого заступника Дмитра Кліменкова і відкликав двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

Кримінальне провадження відкрили за заявою Центру протидії корупції.

Про скандал довкола Агенції оборонних закупівель – в новині.

Невдовзі українська сторона почне консультації із американськими партнерами, аби США відновили фінансування USAID, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, яка курує гуманітарне реагування в ОПУ.

«Щодо призупинення фінансування USAID: так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати. Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо», - заявила Верещук.

«Предметні консультації» почнуться найближчим часом. «Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання», - додала Верещук.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!