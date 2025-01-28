Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Вдень 28 січня російська армія атакувала Херсон, поранення отримав мирний мешканець.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він уточнив, що чоловіка атакував ворожий дрон у Дніпровському районі Херсона.
Внаслідок атаки росіян 70-річного чоловіка ушпиталено з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
Стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості, медики надають постраждалому необхідну допомогу.
- Упродовж дня 28 січня російська армія обстрілює Херсон та область. Поранень зазнали п'ятеро цивільних, одна людина загинула.