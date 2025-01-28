Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Внаслідок атаки росіян 70-річного чоловіка ушпиталено з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Він уточнив, що чоловіка атакував ворожий дрон у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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