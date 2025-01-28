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Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця

Стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості.

Росіяни поранили у Херсоні мирного мешканця
Ілюстративне фото

Вдень 28 січня російська армія атакувала Херсон, поранення отримав мирний мешканець.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він уточнив, що чоловіка  атакував ворожий дрон у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок атаки росіян 70-річного чоловіка ушпиталено з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

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Стан пораненого оцінюють як середньої тяжкості, медики надають постраждалому необхідну допомогу. 

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