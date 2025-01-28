Черногоренко: створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» можна буде з 31 січня

Спочатку послуга стане доступною для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням.

Українці отримають можливість створювати направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+» із 31 січня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням.

«Але згодом ми розширимо для громадян, які вже мають повістку на ВЛК... Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест», - зазначила заступниця глави Міноборони.

Черногоренко додала, що реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією.

«Працюємо над іншими змінами — взаємодія інформаційних систем МОЗ та Міноборони і можливість самостійно вибрати в Резерв+ медичний заклад для ВЛК. Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно», - підкреслила заступниця міністра оборони.