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Черногоренко: створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» можна буде з 31 січня

Спочатку послуга стане доступною для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням.

Черногоренко: створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» можна буде з 31 січня
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

Українці отримають можливість створювати направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+» із 31 січня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За її словами, спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. 

«Але згодом ми розширимо для громадян, які вже мають повістку на ВЛК... Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи та починають тест», - зазначила заступниця глави Міноборони.

Черногоренко додала, що реформа ВЛК не обмежиться лише цифровізацією. 

«Працюємо над іншими змінами — взаємодія інформаційних систем МОЗ та Міноборони і можливість самостійно вибрати в Резерв+ медичний заклад для ВЛК. Все для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно», - підкреслила заступниця міністра оборони.

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