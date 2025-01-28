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Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області

Постраждали цивільні.

Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області
Фото: Костянтинівська МВА

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, є двоє поранених цивільних.

Про це повідомляє очільник МВА. 

"У період з 14:05 до 14:25, ворог здійснив обстріл міста Костянтинівки зі ствольної артилерії. Внаслідок цього двоє цивільних осіб отримали поранення", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхові будинки, гаражні приміщення та легковий автомобіль.

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