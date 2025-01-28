На Харківщині рятувальники евакуювали сімох мешканців прифронтових населених пунктів

"Рятувальники ДСНС допомогли евакуювати 7 осіб із селища Борова та сіл Кіндрашівка, Мирне, Тищенківка Кіндрашівської громади", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

На Харківщині триває евакуація мешканців прифронтових населених пунктів. Цього разу рятувальникам вдалося евакуювати сімох цивільних.

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