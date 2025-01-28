На Харківщині рятувальники евакуювали сімох мешканців прифронтових населених пунктів

На Харківщині триває евакуація мешканців прифронтових населених пунктів. Цього разу рятувальникам вдалося евакуювати сімох цивільних.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Рятувальники ДСНС допомогли евакуювати 7 осіб із селища Борова та сіл Кіндрашівка, Мирне, Тищенківка Кіндрашівської громади", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники евакуювали людей у безпечніші місця.
- Майже 1200 людей ще підлягають евакуації з правого берега Куп’янської громади. 133 цивільних залишаються на лівому. Понад 1480 жителів 29 населених пунктів Борівської громади також підлягають евакуації.