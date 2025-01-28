Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині рятувальники евакуювали сімох мешканців прифронтових населених пунктів

Рятувальники евакуювати 7 осіб із селища Борова та сіл Кіндрашівка, Мирне, Тищенківка Кіндрашівської громади

На Харківщині рятувальники евакуювали сімох мешканців прифронтових населених пунктів
евакуація цивільних з Харківщини
Фото: ДСНС України

На Харківщині триває евакуація мешканців прифронтових населених пунктів. Цього разу рятувальникам вдалося евакуювати сімох цивільних. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники ДСНС допомогли евакуювати 7 осіб із селища Борова та сіл Кіндрашівка, Мирне, Тищенківка Кіндрашівської громади", — ідеться у повідомленні. 

Рятувальники евакуювали людей у безпечніші місця. 

  • Майже 1200 людей ще підлягають евакуації з правого берега Куп’янської громади. 133 цивільних залишаються на лівому. Понад 1480 жителів 29 населених пунктів Борівської громади також підлягають евакуації. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies