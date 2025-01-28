Директор НАБУ: службова перевірка не виявила порушень при розслідуванні зловживань у закупівлі дронів

За словами Кривоноса, на рапорт детектива відреагували, але порушень не знайшли.

Внутрішня перевірка, розпочата за зверненням колишнього детектива НАБУ Андрія Денисюка, не виявила порушень при розслідуванні зловживань під час закупівлі дронів. Про це директор Бюро Семен Кривонос повідомив у коментарі hromadske.

Він підтвердив, що торік детектив Денисюк написав рапорт про ймовірні порушення у розслідуванні зловживань під час закупівлі безпілотників Державною службою спеціального зв'язку та інформації. Але ні службове розслідуванні, ні потім дисциплінарна комісія таких порушень не знайшли.

"Буквально наступного дня після подання рапорту було розпочато службове розслідування за цими фактами. Коли його закінчили, передали на розгляд дисциплінарної комісії… І службове розслідування, і потім дисциплінарна комісія не знайшли порушень, які стосувалися б неналежного розслідування щодо дронів. Також не було порушення в діяльності підрозділу Олександра Абакумова (керівник першого головного підрозділу детективів, відповідальний за сферу оборони. – Ред.) в написанні рекомендацій щодо зміни ціни контракту", – сказав директор НАБУ.

За словами Кривоноса, зараз відділ, де раніше працював Денисюк, розслідує чотири кримінальні провадження стосовно великих контрактів на дрони.

Минулого тижня hromadske повідомило про звільнення з НАБУ детектива Андрія Денисюка, який займався розслідуванням зловживань при закупівлях дронів Держспецзв'язку. Він розіслав колегам лист з мотивацією свого рішення. За словами ексдетектива НАБУ, більшість розслідувань по дронах мають проблематику якісного доведення, "передусім, суб’єктивної сторони службових осіб ДССЗЗІ з «бізнесменами», які заключали майже всі свої договори впродовж літа 2023". І попри те, що справи є пріоритетними, провадженнями займаються, за словами Денисюка, "аж 1,5 людини (себе вже не рахую)".

Більше на цю тему та про те – в блозі "Про детектива НАБУ, корупцію і антикорупціонерів".