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Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у двох областях

Надзвичайники підкреслили, що очікується 3 рівень небезпеки.

Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у двох областях
Фото: Чорногірський рятувальний пост

Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях протягом наступних днів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“28-29 січня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека”, ‒ зазначили у ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що очікується 3 рівень небезпеки.

“Будьте обережними під час планування поїздок у гори. Пам’ятайте про свою безпеку та безпеку інших!”, ‒ додали рятувальники.

Торік у вересні внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст, ще четверо отримали поранення.

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