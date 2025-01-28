Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин у двох областях

Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях протягом наступних днів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“28-29 січня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека”, ‒ зазначили у ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що очікується 3 рівень небезпеки.

“Будьте обережними під час планування поїздок у гори. Пам’ятайте про свою безпеку та безпеку інших!”, ‒ додали рятувальники.

Торік у вересні внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст, ще четверо отримали поранення.