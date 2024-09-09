Внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст

Сьогодні, 9 вересня, на групу з восьми альпіністів на горі Касторе в гірському масиві Монте-Роза в Італії зійшла лавина.

Про це повідомляє ANSA.

Внаслідок сходження лавини один альпініст загинув і четверо отримали поранення. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Через погані погодні умови рятувальники не змогли дістатися до місця сходу лавини на вертольоті.

Ця подія сталася після того, як на вихідних на італійській стороні Монблану зникли безвісти чотири альпіністи, двоє італійців і двоє південнокорейців.

Погодні умови поки що також унеможливили їх пошук рятувальниками.