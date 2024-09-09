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Внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст

Ще четверо отримали поранення.

Внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст
Внаслідок сходження лавини в Італії загинув альпініст (ілюстративне фото)
Фото: ANSA

Сьогодні, 9 вересня, на групу з восьми альпіністів на горі Касторе в гірському масиві Монте-Роза в Італії зійшла лавина. 

Про це повідомляє ANSA.

Внаслідок сходження лавини один альпініст загинув і четверо отримали поранення. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Через погані погодні умови рятувальники не змогли дістатися до місця сходу лавини на вертольоті.

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Ця подія сталася після того, як на вихідних на італійській стороні Монблану зникли безвісти чотири альпіністи, двоє італійців і двоє південнокорейців.

Погодні умови поки що також унеможливили їх пошук рятувальниками.

  • Під час підйому альпіністів на одній із вершин гірського масиву Монблан у французьких Альпах обвалився лід. Один альпініст загинув, ще чотири людини отримали поранення.
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