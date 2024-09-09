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Прем'єр Грузії назвав причину відкликання українського повіреного: купував пральні машинки в посольство

За його словами, це рішення не було політичним. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що причиною відкликання українського повіреного Михайла Харишина був не політичний акт, а нібито купівля пральних машинок. Відповідний коментар поширили "Грузія Online".

Кобахідзе сказав, що, за його інформацією, нинішня заява українського міністра закордонних справ про відкликання повіреного не було політичним рішенням, на відміну від відкликання посла в 2022 році (у цитаті прем'єра вказано 2021, але це не так). За його словами, повірений купував пральні машинки. 

"У цьому випадку, за нашими даними, це не був політичний акт, конкретний представник, якщо не помиляюся, він також має дипломатичний статус, придбав побутові речі, і це вважають неадекватним у світлі війни, що триває, що й стало причиною відкликання", – сказав він. 

  • Правляча партія "Грузинська мрія" все далі віддаляє країну від європейських цінностей та зближує її з Росією. У березні 2022 Київ звинуватив Тбілісі в перешкоджанні грузинським добровольцям, які вирішили захищати Україну. Президент Володимир Зеленський відкликав тоді українського посла Ігоря Долгова, а згодом звільнив його. Тому рівень представництва в Грузії знизився до тимчасового повіреного. Харишин був призначений лише цього року. 
  • Напруженість у відносинах була і до початку повномасштабної війни, у зв'язку з арештом експрезидента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхаїла Саакашвілі.
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