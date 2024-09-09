У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
У Білгородській області РФ палають резервуари із паливом
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Вибух у Києві: відомо про загиблих, під завалами будівлі можуть бути люди (оновлено)
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
Литвин став радником Президента з питань комунікацій
ГоловнаСвіт

В Мадриді чоловік напав на посла Сербії

Він вдарив її у спину, коли та йшла вулицею в центрі міста. 

В Мадриді чоловік напав на посла Сербії
Фото: Twitter/Serbian Government

У Мадриді чоловік учора напав посеред вулиці на сербського посла в Іспанії Ірену Шарач. Міністр закордонних справ Сербії назвав напад неприйнятним, пише Politico.

Він рішуче засудив атаку та уточнив, що вона відбулася в центрі Мадрида. Офіційної інформації про стан дипломатки немає.

"Такі акти насильства неприйнятні та повинні отримати швидкі та рішучі відповіді. Ми закликаємо до повного розслідування та притягнення винних до відповідальності", – сказав він. 

За даними медіа Informer, молодий чоловік напав на Шарач на вулиці в центрі Мадрида, де вона мешкає. Він вдарив її у спину. За словами свідків, в цей момент жінка говорила телефоном сербською мовою. Нападник запитав її, чи вона з Сербії, а потім вдарив у спину та втік. Затримати його не вдалося. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies