В Мадриді чоловік напав на посла Сербії

Він вдарив її у спину, коли та йшла вулицею в центрі міста.

У Мадриді чоловік учора напав посеред вулиці на сербського посла в Іспанії Ірену Шарач. Міністр закордонних справ Сербії назвав напад неприйнятним, пише Politico.

Він рішуче засудив атаку та уточнив, що вона відбулася в центрі Мадрида. Офіційної інформації про стан дипломатки немає.

"Такі акти насильства неприйнятні та повинні отримати швидкі та рішучі відповіді. Ми закликаємо до повного розслідування та притягнення винних до відповідальності", – сказав він.

За даними медіа Informer, молодий чоловік напав на Шарач на вулиці в центрі Мадрида, де вона мешкає. Він вдарив її у спину. За словами свідків, в цей момент жінка говорила телефоном сербською мовою. Нападник запитав її, чи вона з Сербії, а потім вдарив у спину та втік. Затримати його не вдалося.