На Філіппінах заарештували пастора, якого розшукувало ФБР за торгівлю людьми та секснасильство

Проповідника Аполло Кіболоя, якого розшукує ФБР за торгівлю людьми, контрабанду готівки та імовірні сексуальні злочини, заарештували на Філіппінах. Він також пов'язаний із родиною колишнього президента Родріго Дутерте.

Про це пише АР.

Аполло Кіболоя, засновника церкви «Царство Ісуса Христа», заарештували у місті Давао після кількох тижнів поліцейської операції. Влада кілька місяців намагалася його затримати.

Арештували його під час обшуку у величезному церковному комплексі в південному місті Давао, куди поліція намагалася проникнути упродовж двох тижнів, однак цьому заважали прихильники пастора, які влаштовували зіткнення із правоохоронцями. Під час обшуку на території комплексу поліція виявила секретні тунелі та підземні кімнати.

74-річний пастор довший час заперечував звинувачення. Він розповідав, що його діяльність "була частиною боротьби за те, щоб бути "призначеним Сином Божим" — саме так він себе називає.

Ще у квітні два місцеві суди видали ордери на арешт проповідника та кількох інших осіб за ймовірне сексуальне насильство, жорстоке поводження з дітьми та торгівлю людьми. За місяць до цього Сенат також видав ордер на Кіболоя після того, як він не з’явився в розслідуванні ймовірних зловживань у своїй церкві.

Віце-президент Дутерте, дочка колишнього лідера, розкритикувала уряд за «серйозне зловживання поліцейськими повноваженнями» під час операції з арешту пастора, пославшись на участь у операції близько 2000 співробітників.

Наприкінці серпня на Філіппінах через спробу його арешту спалахнули масові протести. Тоді поранили шістьох правоохоронців.