Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою

Колишній американський віцепрезидент-республіканець Дік Чейні підтримав кандидатуру демократки Камали Гарріс, пише BBC.
Він вважає, що "ніколи не було особи, яка б становила більшу загрозу республіканству, ніж Дональд Трамп". Сюрпризом така позиція колишнього впливого політика не стала: його донька, колишня законодавиця від Республіканської партії, говорила, що її батько підтримає демократичного кандидата.
"Він намагався вкрасти минулі вибори, використовуючи брехню і насильство, щоб утриматися при владі після того, як виборці відкинули його. Йому ніколи знову не можна довіряти владу", – прокоментував Чейні.
Експолітик вважає, що ставити інтереси країни вище партійних є обов'язком, тож вирішив підтримати Гарріс.
Голова кампанії Гарріс схвально відреагувала на підтримку колишнього віцепрезидента і сказала, що демократка пишається цим та глибоко поважає його мужність поставити країну над партією.
Дік Чейні був 46-м віцепрезидентом США – за часів Джорджа В. Буша, а раніше займав посаду міністра оборони.