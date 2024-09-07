Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Павлоград. Загинула людина, понад 80 поранених (оновлено)
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
Порошенко назвав п'ять пунктів, компроміси в яких призведуть до перемоги Росії
ГоловнаСвіт

Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою

Експолітик вважає, що треба ставити інтереси країни вище партії. 

Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Фото: EPA/UPG

Колишній американський віцепрезидент-республіканець Дік Чейні підтримав кандидатуру демократки Камали Гарріс, пише BBC.

Він вважає, що "ніколи не було особи, яка б становила більшу загрозу республіканству, ніж Дональд Трамп". Сюрпризом така позиція колишнього впливого політика не стала: його донька, колишня законодавиця від Республіканської партії, говорила, що її батько підтримає демократичного кандидата. 

"Він намагався вкрасти минулі вибори, використовуючи брехню і насильство, щоб утриматися при владі після того, як виборці відкинули його. Йому ніколи знову не можна довіряти владу", – прокоментував Чейні.

Дік Чейні
Фото: Sky News
Дік Чейні

Експолітик вважає, що ставити інтереси країни вище партійних є обов'язком, тож вирішив підтримати Гарріс. 

Голова кампанії Гарріс схвально відреагувала на підтримку колишнього віцепрезидента і сказала, що демократка пишається цим та глибоко поважає його мужність поставити країну над партією. 

Дік Чейні був 46-м віцепрезидентом США – за часів Джорджа В. Буша, а раніше займав посаду міністра оборони. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies