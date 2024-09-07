Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою

Колишній американський віцепрезидент-республіканець Дік Чейні підтримав кандидатуру демократки Камали Гарріс, пише BBC.

Він вважає, що "ніколи не було особи, яка б становила більшу загрозу республіканству, ніж Дональд Трамп". Сюрпризом така позиція колишнього впливого політика не стала: його донька, колишня законодавиця від Республіканської партії, говорила, що її батько підтримає демократичного кандидата.

"Він намагався вкрасти минулі вибори, використовуючи брехню і насильство, щоб утриматися при владі після того, як виборці відкинули його. Йому ніколи знову не можна довіряти владу", – прокоментував Чейні.

Фото: Sky News Дік Чейні

Експолітик вважає, що ставити інтереси країни вище партійних є обов'язком, тож вирішив підтримати Гарріс.

Голова кампанії Гарріс схвально відреагувала на підтримку колишнього віцепрезидента і сказала, що демократка пишається цим та глибоко поважає його мужність поставити країну над партією.

Дік Чейні був 46-м віцепрезидентом США – за часів Джорджа В. Буша, а раніше займав посаду міністра оборони.