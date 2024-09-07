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Президент Бразилії звільнив міністра через сексуальні домагання

Тема захисту прав жінок декларується Лулою да Сілвою як один з пріоритетів уряду.

Президент Бразилії звільнив міністра через сексуальні домагання
Лула да Сілва
Фото: ЕРА/UPG

Після оприлюднення заяви організації Me Too Brazil щодо численних випадків сексуальних домагань з боку міністра Сільвіо Алмейди президент Бразилії Лула да Сілва ухвалив рішення звільнити посадовця.

Як пише Bloomberg, за неприємною іронією, Алмейда в уряді відповідає за дотримання прав людини.

Для глави держави тема захисту прав жінок стала одним із пріоритетів його програми. Тож бразильський президент одразу вдався до кадрового рішення, а також ініціював розслідування відносно Алмейди.

"Я не дозволю чиїмось особистим помилкам завдавати шкоди уряду. Домагання не можуть співіснувати з демократією та повагою до прав людини", - мотивував звільнення міністра Лула да Сілва. 

Сам Алмейда, який отримав національне визнання як юрист у справах расової рівності, відкидає будь-які звинувачення на свою адресу. 

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