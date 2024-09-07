США та Ірак досягли домовленості щодо виведення коаліційних сил з Іраку, - ЗМІ

США та Ірак досягли домовленості щодо виведення очолюваних США коаліційних сил з Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед американських та іракських чиновників, а також чиновників з країн-учасниць коаліції.

“У нас є угода, тепер питання лише в тому, коли її оголосити”, - сказав високопоставлений чиновник США.

Уточнюється, що план був узгоджений в цілому, але вимагає остаточного схвалення обома столицями і дати оголошення. Він передбачає виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решта – до кінця 2026 року.

Також США та Ірак прагнуть встановити нові консультативні відносини, завдяки яким деякі американські війська можуть залишитися в Іраку після згортання.

Офіційне оголошення про цей план було відкладено через регіональну ескалацію, пов'язану з війною Ізраїлю в Газі, і для уточнення деяких деталей, що залишилися, повідомили джерела.

Кілька джерел повідомили, що про угоду може бути оголошено цього місяця.

США мають приблизно 2500 військовослужбовців в Іраку та 900 у сусідній Сирії в рамках коаліції, сформованої в 2014 році для боротьби з Ісламською державою. Інші країни, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, також надають сотні військових до коаліції.

Згідно з планом, усі сили коаліції покинуть авіабазу Айн аль-Асад у західній провінції Анбар і значно скоротять свою присутність у Багдаді до вересня 2025 року.

При цьому війська США та інших коаліційних сил залишаться в Ербілі, в напівавтономному північному Курдистані, ще приблизно на один рік, приблизно до кінця 2026 року. Вони мають сприяти поточним операціям проти Ісламської держави в Сирії.