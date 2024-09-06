Чехія заявляє, що наступного року російський газ може потрапити в ланцюг постачання до Європи

Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що постачання газу до Євросоюзу у 2025 році може містити приховані потоки з Росії. Це відкриє для Москви обхідний шлях після закінчення терміну дії поточної транзитної угоди з Україною, передає Bloomberg.
Наразі кілька держав ЄС все ще купують російський газ, і блок шукає альтернативу, як замінити російське блакитне паливо.
Один із варіантів - щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану. Сікела вважає, що хоча такий газ може здатися неросійським, але буде важко визначити, звідки він береться насправді.
"У разі припинення транзиту газу з Росії через Україну необхідно знайти заміну. Нам потрібно уникати ситуації, коли ми закуповуємо газ, який формально не є російським, але який може бути обміняний на російський газ шляхом, що підриває наші зусилля щодо зниження залежності від російських постачань", - наголосив чеський міністр у листі до комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
- У травні цього року перед початком засідання Ради міністрів ЄС з енергетики єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз не проситиме Україну продовжувати дію угоди про транзит російського газу із компаніями РФ.
- У березні повідомляли про те, що наступної зими в країнах ЄC буде достатньо запасів газу, а покупці залишків російського газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок, якщо транзит блакитного палива через Україну припиниться
- У січні 2024-го Bloomberg писав, що до зупинки транзиту готується ЄС. Європейська комісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв такого розвитку подій. Зокрема, звернули увагу на "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
- Лунала пропозиція, аби країни та компанії з контрактами, термін дії яких закінчується після 2024 року, все ще могли мати способи забезпечити транзит газу через Україну. Один із методів полягав у тому, аби Росія доставляла газ до кордону з Україною, а компанія ЄС через угоду з українським оператором газотранспортної системи доставляла блакитне паливо до Австрії, Словаччини чи Чехії — країн, найбільш залежних від постачання з Москви.
- У червні цього року стало відомо, що Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.
- Тепер президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що він з оптимізмом дивиться на переговори між Москвою і Києвом щодо продовження транзиту російського газу через Україну до кількох європейських країн.