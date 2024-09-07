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Спецслужби США вважають, що російська мережа RT схиляла американців до підтримки Трампа, – Reuters

Зафіксовані також спроби втручання з боку Китаю та Ірану.

Спецслужби США вважають, що російська мережа RT схиляла американців до підтримки Трампа, – Reuters
Фото: Sputnik

Мережа американських блогерів, створена за участю російського державного телеканалу RT, намагалася вплинути на виборців у США, щоб переконати їх віддати перевагу на виборах президента кандидату від республіканців Дональду Трампу. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву анонімного високопоставленого представника американських спецслужб.

"RT створив і використовував мережі американських та інших західних діячів для створення та поширення дружніх до Росії наративів. Ці блогери підтримують зусилля Москви вплинути на виборців США на користь колишнього президента Трампа і зменшити перспективи віце-президента Гарріс, — сказав чиновник. 

Основною метою російського втручання у вибори, як і в 2016 році, представник спецслужб назвав розпалювання ворожнечі між американцями. 

Представники Міністерства юстиції США заявили, що двоє співробітників RT використовували підставні компанії та підроблені особи, щоб заплатити 10 мільйонів доларів невідомій компанії Теннессі за створення онлайн-відео, спрямованих на посилення політичного розколу в Сполучених Штатах.

За словами представника розвідувальних служб США, Росія найбільш активно намагається втручатися в американські вибори, також зафіксовані спроби втручання з боку таких країн, як Китай та Іран. 

Китай, як вважають спецслужби, намагається вплинути на результати виборів до Конгресу в кількох округах. У чому полягають ці спроби, представник розвідки не пояснив.

Також, за його словами, розвідслужби приватно попереджають людей, які можуть стати цілями російських операцій.

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