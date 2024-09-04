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США запровадили санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT

Також санкції запровадили проти хакерського угруповання RaHDit. 

США запровадили санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT
Маргарита Симоньян
Фото: uk.wikipedia.org

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT через втручання в вибори президента Сполучених штатів 2024 року. Через це ж санкції запровадили проти хакерського угруповання RaHDit.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Зазначається, що на початку року керівництво RT на додачу до поширення фейків і дезінформації почало вербувати американських посадовців. Вони використовувались для своєї кампанії впливу на президентські вибори в США.

"RT використовував підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, під американські санкції потрапили головна редакторка RT Маргаріта Сімоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрей Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников та його підлегла Олена Афанасьєва.

Мінфін США зауважив, що Анісімов діє за дорученням ФСБ РФ, а Афанасьєва була підставною особою, яка намагалась завербувати американських посадовців.

Крім того, санкції стосуються членів прокремлівської хакерської групи RaHDit. Вона складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки - Алексєя Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Александра Нєженцева.

Нові санкції США поширюються також на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Диалог". Вона пов’язана з російською операцією впливу "Двійник", її дочірньої організації АНО "Диалог Регионы", а також керівників обох цих компаній Волоимира Табака.

  • США попереджають країни, які торгують з Росією, що їм загрожують вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам створювати місцеві відділення для фінансування постачання товарів військовій машині Володимира Путіна.
  • Раніше Мінфін США оголосив новий пакет санкцій проти Росії. До "чорного списку" потрапили майже 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів в обхід санкцій для ВПК Росії.
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