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Ірландія розпочинає розслідування сексуального насильства в релігійних школах

Попередньо виявили майже 2400 заяв про сексуальне насильство в минулому у сотнях шкіл, якими керували католицькі релігійні ордени.

Ірландія розпочинає розслідування сексуального насильства в релігійних школах
Міністерка освіти Ірландії Норма Фолі
Фото: irishmirror.ie

Ірландія розпочне розслідування випадків сексуального насильства в релігійних школах після “жахливого” звіту уряду, повідомляють Euronews.

Міністерка освіти Ірландії Норма Фолі назвала звіт "жахливим документом, що містить деякі з найжахливіших фактів сексуального насильства".

У ході попереднього розслідування виявили майже 2400 заяв про сексуальне насильство в минулому у сотнях шкіл, якими керували католицькі релігійні ордени у всій Ірландії.

“Розслідування виявило, що в період з 1927 по 2013 рік у 308 школах у всій країні було 884 ймовірних насильників. Більше половини людей, звинувачених у насильстві, зараз мертві”, ‒ зазначає видання.

Більшість цих заяв надійшло від 42 органів, які раніше керували школами або продовжують керувати ними. 17 спеціальних шкіл також зареєстрували 590 заяв щодо 190 ймовірних ґвалтівників.

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Під час розслідування відбулися інтерв’ю та отримали письмові заяви від 149 постраждалих. Більшість ‒ від чоловіків 50-60 років.

Розслідування очолювала провідна адвокатка Мері О'Тул. У 700-сторінковому звіті вона рекомендувала уряду попросити релігійні ордени сплатити частину відшкодування жертвам.

Опитані для розслідування розповіли, що “їх розбещували, роздягали та їм вводили наркотики в атмосфері страху та мовчання”. Насильство призвело до довготривалих проблем із психічним здоров’ям у жертв і залежності.

  • Уряд розпочав розслідування у 2022 році у відповідь на викриття у документальному фільмі радіомовника RTÉ, який висвітлював історичні випадки сексуального насильства в Blackrock College, школі, пов’язаній з багатьма ірландськими міжнародними гравцями з регбі, де нібито зазнали насильства 57 людей.
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