Ірландія розпочинає розслідування сексуального насильства в релігійних школах

Попередньо виявили майже 2400 заяв про сексуальне насильство в минулому у сотнях шкіл, якими керували католицькі релігійні ордени.

Ірландія розпочне розслідування випадків сексуального насильства в релігійних школах після “жахливого” звіту уряду, повідомляють Euronews.

Міністерка освіти Ірландії Норма Фолі назвала звіт "жахливим документом, що містить деякі з найжахливіших фактів сексуального насильства".

У ході попереднього розслідування виявили майже 2400 заяв про сексуальне насильство в минулому у сотнях шкіл, якими керували католицькі релігійні ордени у всій Ірландії.

“Розслідування виявило, що в період з 1927 по 2013 рік у 308 школах у всій країні було 884 ймовірних насильників. Більше половини людей, звинувачених у насильстві, зараз мертві”, ‒ зазначає видання.

Більшість цих заяв надійшло від 42 органів, які раніше керували школами або продовжують керувати ними. 17 спеціальних шкіл також зареєстрували 590 заяв щодо 190 ймовірних ґвалтівників.

Під час розслідування відбулися інтерв’ю та отримали письмові заяви від 149 постраждалих. Більшість ‒ від чоловіків 50-60 років.

Розслідування очолювала провідна адвокатка Мері О'Тул. У 700-сторінковому звіті вона рекомендувала уряду попросити релігійні ордени сплатити частину відшкодування жертвам.

Опитані для розслідування розповіли, що “їх розбещували, роздягали та їм вводили наркотики в атмосфері страху та мовчання”. Насильство призвело до довготривалих проблем із психічним здоров’ям у жертв і залежності.